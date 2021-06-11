3 матча «Калгари» перенесены из-за коронавируса. НХЛ ранее уже переносила игры «Оттавы» и «Айлендерс»

официально сообщила о переносе ближайших трех матчей .

В команде – вспышка коронавирусной инфекции.

В ковид-протокол попал один сотрудник клуба, а также хоккеисты , , , , Адам Ружичка и .

Таким образом, «Флйэмс» не смогут сыграть против и на выезде, а также против – на домашнем льду.

«Калгари» стал третьей командой в этом сезоне, игры которой будут перенесены из-за коронавируса. Ранее в подобную ситуацию попадали два клуба лиги – «Оттава» и «Айлендерс».