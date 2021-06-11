3 матча «Калгари» перенесены из-за коронавируса. НХЛ ранее уже переносила игры «Оттавы» и «Айлендерс»

НХЛ официально сообщила о переносе ближайших трех матчей «Калгари».
В команде – вспышка коронавирусной инфекции.
В ковид-протокол попал один сотрудник клуба, а также хоккеисты Никита Задоров, Элиас Линдхольм, Эндрю Манджипани, Брэд Ричардсон, Адам Ружичка и Крис Танев.
Таким образом, «Флйэмс» не смогут сыграть против «Чикаго» и «Нэшвилла» на выезде, а также против «Торонто» – на домашнем льду.
«Калгари» стал третьей командой в этом сезоне, игры которой будут перенесены из-за коронавируса. Ранее в подобную ситуацию попадали два клуба лиги – «Оттава» и «Айлендерс».