3 матча «Калгари» перенесены из-за коронавируса. НХЛ ранее уже переносила игры «Оттавы» и «Айлендерс»

Теги Торонто Нэшвилл Чикаго Калгари Брэд Ричардсон НХЛ Крис Танев Никита Задоров Элиас Линдхольм Эндрю Манджипани Адам Ружичка коронавирус Хоккей

НХЛ официально сообщила о переносе ближайших трех матчей «Калгари».

В команде – вспышка коронавирусной инфекции.

В ковид-протокол попал один сотрудник клуба, а также хоккеисты Никита Задоров, Элиас Линдхольм, Эндрю Манджипани, Брэд Ричардсон, Адам Ружичка и Крис Танев.

Таким образом, «Флйэмс» не смогут сыграть против «Чикаго» и «Нэшвилла» на выезде, а также против «Торонто» – на домашнем льду.

«Калгари» стал третьей командой в этом сезоне, игры которой будут перенесены из-за коронавируса. Ранее в подобную ситуацию попадали два клуба лиги – «Оттава» и «Айлендерс».

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