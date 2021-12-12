«Мерседес» намерен отказаться от апелляции и прекратить оспаривать чемпионство Ферстаппена (The Times)

«Мерседес» намерен отказаться от подачи апелляции и не собирается оспаривать результаты Гран-при Абу-Даби, сообщает The Times.

Накануне команда подала два протеста, требуя пересмотреть протокол гонки, которую выиграл пилот . Стюарды отклонили оба протеста, после чего чемпионы сообщили о возможности подать апелляцию.

«Мерседес» намерен подать апелляцию на решение стюардов отклонить протест команды на Гран-при Абу-Даби

По информации британского издания, босс «Мерседеса» и руководство команды по-прежнему «чрезвычайно раздосадованы» решениями гоночной дирекции, которые позволили Ферстаппену стать чемпионом мира. Тем не менее, дальнейшие попытки отвоевать титул для нанесут ущерб «Формуле-1».

Окончательные итоги чемпионата должны быть подведены не позднее четверга, когда состоится церемония вручения призов.

Шеф «Мерседеса» злился и протестовал против титула Ферстаппена – а через пару часов пил, прыгал в толпу и запел в караоке

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