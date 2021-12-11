Куба и Зимбабве выступили против дипломатического бойкота Пекина-2022

Национальный олимпийский комитет (НОК) Кубы выступил против дипломатического бойкота зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее власти США, Великобритании, Австралии и Канады обвинили Китай в нарушениях прав человека и запретили своим политикам посещать Игры. Однако спортсмены этих стран смогут выступить на соревнованиях.

«Использование спортивных мероприятий в качестве площадки для политического давления должно прекратиться. Мы призываем олимпийские комитеты всего мира вместе собраться на зимних и летних Играх – ради мира, солидарности и дружбы», – говорится в заявлении кубинского НОК.

С подобным заявлением также выступили в правительстве Зимбабве. В частности, министр информации и массовых коммуникаций страны Моника Муцвангва заявила, что «спорт всегда должен оставаться спортом, а не быть политизированным».

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?