Джо Байден подтвердил, что США рассматривают дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине

Президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине.

«Мы это рассматриваем», – сказал Байден на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Ранее журналист The Washington Post Джош Рогин со ссылкой на источники сообщал, что Байден объявит о дипломатическом бойкоте Игр в Китае до конца ноября.

К дипломатическому бойкоту пекинской Олимпиады призывали многие американские политики. Китай обвиняют в нарушениях прав человека – в частности, притеснении уйгуров.

В случае дипломатического бойкота глава государства и другие представители власти отказываются от посещения Игр, однако спортсмены могут участвовать в соревнованиях.

в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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