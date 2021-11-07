Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина посетить открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Генсекретарь Компартии Китая Си Цзиньпина пригласил президента России Владимира Путина посетить церемонию открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия . После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнерами объявление о такой поездке», – сказал Песков.

17 декабря 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил Путину посещать Олимпиады и чемпионаты мира в ближайшие два года, однако личное приглашение главы государства, где будет проходить турнир, является исключением.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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