Табарес уволен из сборной Уругвая. Он руководил командой 15 лет, выиграл Кубок Америки и выходил в полуфинал ЧМ

покинул пост главного тренера сборной Уругвая.

Специалист руководил командой более 15 лет – c февраля 2006 года. До этого он тренировал сборную с 1988 по 1990 год.

«Мы подчеркиваем, что это решение не перечеркивает важный вклад Табареса в развитие уругвайского футбола. Мы приветствуем и признаем серьезные достижения, достигнутые за эти 15 лет. За это время Уругвая вышел на лидирующие позиции в мировом футболе», – сказано в заявлении Уругвайской футбольной ассоциации.

На днях проиграл Боливии (0:3) и потерпел 4-е поражение подряд. Команда занимает 7-е место в таблице квалификации ЧМ-2022.

Табарес руководил сборной Уругвая в 234 матчах. В 2010 году команда под его руководством дошла до полуфинала чемпионата мира, а в 2011-м выиграла Кубок Америки.