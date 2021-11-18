У Дзюбы 5-й хет-трик в чемпионате России – это рекорд турнира

Нападающий сделал хет-трик в матче 15-го тура против «Нижнего Новгорода» (5:1).

Для 33-летнего форварда это 5-й хет-трик в матчах РПЛ, и это рекордный показатель для российского чемпионата. По 4 хет-трика у , , Олега Гарина, Дмитрия Кириченко и Саломона Рондона.

Ранее Дзюба трижды забивал в матчах против «Уфы» (6:0) в сентябре 2020 года и «Ростова» (6:1) в октябре 2019-го. Также форвард сделал покер в игре с «Тамбовом» (5:1) в мае 2021-го.

Еще один хет-трик россиянин оформил в 2013 году – тогда его «Ростов» разгромил «Томь» со счетом 3:0.

Полную статистику 33-летнего нападающего можно изучить здесь.