У Дзюбы 5-й хет-трик в чемпионате России – это рекорд турнира

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сделал хет-трик в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1).

Для 33-летнего форварда это 5-й хет-трик в матчах РПЛ, и это рекордный показатель для российского чемпионата. По 4 хет-трика у Вагнера Лава, Александра Кержакова, Олега Гарина, Дмитрия Кириченко и Саломона Рондона.

Ранее Дзюба трижды забивал в матчах против «Уфы» (6:0) в сентябре 2020 года и «Ростова» (6:1) в октябре 2019-го. Также форвард сделал покер в игре с «Тамбовом» (5:1) в мае 2021-го.

Еще один хет-трик россиянин оформил в 2013 году – тогда его «Ростов» разгромил «Томь» со счетом 3:0.

Полную статистику 33-летнего нападающего можно изучить здесь.

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