Глебов об автоголе с Хорватией: «Кудряшов не виноват, ошибка всей команды. Все допускают промахи – слесарь, сантехник, электрик»

Полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал автогол защитника в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

– Как со стороны смотрелся автогол Кудряшова?

– Это ошибка всей команды. На повторе видно, как мяч дробит, эти лужи… Не успел убрать ногу, так получилось. Кудряшов не виноват. Тем более, буквально за несколько секунд до этого Федор получил повреждение.

– Видел, что за несколько секунд до гола у Кудряшова свело ногу?

– Не обратил внимания – постоянно был спиной к Феде. После матча ребята рассказали, что у него начало сводить. Никто не мог предположить, что так получится. Значит, должно было.

– Лично общался с Кудряшовым после игры?

– В раздевалке похлопал по плечу. В такой момент нет смысла что-то говорить. Что ни скажи, человек все равно будет переживать, думать о своем.

Не знаю никого, кто бы не ошибался: слесарь, сантехник, электрик – все допускают промахи. Просто футбол – массовое мероприятие, его смотрят много людей. Легче всего критиковать, но лучше поддержать Кудряшова. Он понимает, что произошло, – сказал капитан .