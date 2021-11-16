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    НБА. «Бостон» примет «Лейкерс», «Денвер» встретится с «Чикаго» и другие матчи

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    В пятницу, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 9 матчей.

    «Бостон» примет «Лейкерс». «Денвер» встретится дома с «Чикаго».

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Шарлотт – Индиана
    Дата проведения
    20 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Детройт – Голден Стэйт
    Дата проведения
    20 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Бостон – Лейкерс
    Дата проведения
    20 ноября, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Бруклин – Орландо
    Дата проведения
    20 ноября, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    20 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Клипперс
    Дата проведения
    20 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Чикаго
    Дата проведения
    20 ноября, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Торонто
    Дата проведения
    20 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Даллас
    Дата проведения
    20 ноября, 06.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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