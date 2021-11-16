НБА. «Бостон» примет «Лейкерс», «Денвер» встретится с «Чикаго» и другие матчи

В пятницу, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 9 матчей.
«Бостон» примет «Лейкерс». «Денвер» встретится дома с «Чикаго».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 20 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 20 ноября, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 20 ноября, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 20 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 20 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 20 ноября, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 20 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 20 ноября, 06.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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