«Зенит» – «Нижний Новгород» – 4:1. Дзюба сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция

15-й тур РПЛ стартует матчем «Зенита» и «Нижнего Новгорода».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 19 ноября, 19.00, «Газпром Арена»
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Зенит –
Кержаков, Караваев (Оздоев, 59), Ловрен, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 59), Дуглас Сантос (Сутормин, 59), Ерохин, Мостовой, Вендел (Барриос, 67), Дзюба, Малком.
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Нижний Новгород –
Нигматуллин, Козлов, Кечкеш, Миладинович, Юлдошев, Каккоев, Берковский, Могилевец (Горбунов, 29), Бумаль, Сулейманов, Косарев (Масоэро, 46).
- Удаление:
- Бумаль (43).