«Зенит» – «Нижний Новгород» – 4:1. Дзюба сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция

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15-й тур РПЛ стартует матчем «Зенита» и «Нижнего Новгорода».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

В прямом эфире игру показывает канал «Матч Премьер».

Зенит – Нижний Новгород 4:1 (второй тайм)
Дата проведения
19 ноября, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23 Малком, 2:0 – 34 Дзюба, 2:1 – 39 Козлов, 3:1 – 45 Дзюба, 4:1 – 59 Дзюба.
ЗенитКержаков, Караваев (Оздоев, 59), Ловрен, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 59), Дуглас Сантос (Сутормин, 59), Ерохин, Мостовой, Вендел (Барриос, 67), Дзюба, Малком.
Нижний НовгородНигматуллин, Козлов, Кечкеш, Миладинович, Юлдошев, Каккоев, Берковский, Могилевец (Горбунов, 29), Бумаль, Сулейманов, Косарев (Масоэро, 46).
Предупреждения:
Бумаль (41), Горбунов (54).
Удаление:
Бумаль (43).

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