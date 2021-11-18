Артем Дзюба: «Копил всю злость после неважного матча с «Уралом». Уважение «Нижнему», что играли в футбол»

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы над «Нижним Новгородом» (5:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Нас было нетрудно настроить, потому что с «Уралом» был неважный матч в целом. В том числе и у меня.

Поэтому я копил всю эту злость все время, правильно подготовился. Спасибо ребятам за передачи, за общий вклад.

Огромное уважение «Нижнему», что приехали играть в футбол и даже сделали 2:1. Если бы не удаление, думаю, нам бы было тяжелее. И поле тяжелое очень, хотя лучше, чем со сборной, говорят, было.

Победа непростая, но сейчас нет простых побед. Мне понравился второй гол, потому что хорошо приложился. Ну и третий – всегда любил такие черпачки. Но там Малком выждал паузу, хорошая контратака была.

Должны были больше очков набирать в первом круге, недосчитались немного. Но, наверное, это и прекрасно, что на дистанции где-то не везет, где-то – наоборот.

Нужно чемпионом становиться после 30 туров. Хочется взять золотые медали в четвертый раз подряд. Но впереди еще большой путь. Важно каждый матч набирать три очка», – сказал Дзюба.

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