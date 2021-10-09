Гран-при Франции. Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец, Степанова и Букин – 3-и, Морозова и Багин – 6-е

19 ноября во французском Гренобле на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию дуэты выступили с ритм-танцами.
Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Россияне Александра Степанова и Иван Букин – третьи, Аннабель Морозова и Андрей Багин – 6-е.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап
Гран-при Франции (Internationaux de France)
Гренобль, Франция
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 89,08
2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 81,35
3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 79,89
4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 70,74
5. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 69,23
6. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 68,45
7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 64,62
8. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 64,43
9. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 63,95
10. Йеннифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штефан (Германия) – 57,14
Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Косторная, Алиев, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон