Гран-при Франции. Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец, Степанова и Букин – 3-и, Морозова и Багин – 6-е

19 ноября во французском Гренобле на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию дуэты выступили с ритм-танцами.

Лидируют французы Габриэла Пападакис и . Россияне и Иван Букин – третьи, и Андрей Багин – 6-е.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Гран-при Франции (Internationaux de France)

Гренобль, Франция

Танцы на льду

Ритм-танец

1. – Гийом Сизерон (Франция) – 89,08

2. – (Канада) – 81,35

3. Александра Степанова – (Россия) – 79,89

4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 70,74

5. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 69,23

6. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 68,45

7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 64,62

8. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 64,43

9. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 63,95

10. Йеннифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штефан (Германия) – 57,14

Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Косторная, Алиев, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон