У Дзюбы 10 голов в 8 последних матчах РПЛ

Нападающий сделал хет-трик в матче 15-го тура против «Нижнего Новгорода» (3:1, перерыв).

33-летний форвард замкнул прострел полузащитника Александра Ерохина на 34-й минуте матча. В концовке первого тайма Дзюба оформил дубль после паса от Малкома, а на 59-й минуте забил свой третий мяч.

Дзюба забил 10 голов в 8 последних матчах РПЛ. Он сделал дубль в матче с «Рубином» (3:1), а также забил по голу в играх с «Крыльями Советов» (2:1), «Сочи» (1:2), тульским «Арсеналом» (1:2), «Спартаком» (7:1) и «Динамо» (4:1).

В игре минувшего тура РПЛ с «Уралом» (0:0) россиянин отличиться не смог.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенита» с «Нижним Новгородом».