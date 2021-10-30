Гран-при Франции. Щербакова, Косторная, Синицына, Хигучи и Белл выступят с короткими программами

19 ноября во французском Гренобле стартует пятый этап Гран-при по фигурному катанию. В женском турнире выступят российские фигуристки Анна Щербакова, и .

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Гран-при Франции (Internationaux de France)

Гренобль, Франция

Женщины

Короткая программа

Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала, с 15.15 – Первый канал (ТВ)

Первая разминка



1. Ксения Синицына (Россия) – 15.07

2. Юхана Юкой (Япония)

3. Леа Серна (Франция)

4. Ен Чон Пак (Южная Корея)

5. (США)

6. Старр Эндрюс (США)

Вторая разминка

7. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

8. (Япония)

9. (Азербайджан)

10. (США)

11. Алена Косторная (Россия) – 16.18

12. (Россия) – 16.24

Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Косторная, Алиев, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон