Сульшер встретился с Роналду и другими лидерами «МЮ», чтобы обсудить варианты исправления ситуации и тактику

Главный тренер провел встречу с лидерами команды.

Норвежец пообщался с , Харри Магуайром, , , Виктор Линделефом и Неманей Матичем, чтобы обсудить, как можно изменить сложившуюся ситуацию с результатами команды.

Также на встрече обсуждалась тактика манкунианцев после перехода на схему с тремя центральными защитниками, пишет Daily Mail.

За последние 10 матчей во всех турнирах «МЮ» одержал лишь три победы. В субботу команда сыграет с «Уотфордом».