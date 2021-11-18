Сульшер встретился с Роналду и другими лидерами «МЮ», чтобы обсудить варианты исправления ситуации и тактику

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер провел встречу с лидерами команды.
Норвежец пообщался с Криштиану Роналду, Харри Магуайром, Бруну Фернандешем, Люком Шоу, Виктор Линделефом и Неманей Матичем, чтобы обсудить, как можно изменить сложившуюся ситуацию с результатами команды.
Также на встрече обсуждалась тактика манкунианцев после перехода на схему с тремя центральными защитниками, пишет Daily Mail.
За последние 10 матчей во всех турнирах «МЮ» одержал лишь три победы. В субботу команда сыграет с «Уотфордом».