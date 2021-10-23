⚡ Кагияма выиграл короткую программу на Гран-при Франции, Браун – 3-й, Алиев – 5-й, Даниелян – 8-й, Мозалев – 9-й

19 ноября во французском Гренобле на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию мужчины представили короткие программы. Лидирует японец Юма Кагияма.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап
Гран-при Франции (Internationaux de France)
Гренобль, Франция
Мужчины
Короткая программа
Начало – 18.45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала
1. Юма Кагияма (Япония) – 100,64
2. Денис Васильев (Латвия) – 89,76
3. Джейсон Браун (США) – 89,39
4. Шун Сато (Япония) – 87,82
5. Дмитрий Алиев (Россия) – 85,05
6. Киган Мессинг (Канада) – 85,03
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84,47
8. Артур Даниелян (Россия) – 76,81
9. Андрей Мозалев (Россия) – 68,77
10. Ромен Понсар (Франция) – 66,38
11. Габриэле Франгипани (Италия) – 66,33
12. Кевин Аймо (Франция) – 63,98
Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Косторная, Алиев, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон