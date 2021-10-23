⚡ Кагияма выиграл короткую программу на Гран-при Франции, Браун – 3-й, Алиев – 5-й, Даниелян – 8-й, Мозалев – 9-й

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19 ноября во французском Гренобле на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию мужчины представили короткие программы. Лидирует японец Юма Кагияма. 

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Гран-при Франции (Internationaux de France)

Гренобль, Франция

Мужчины

Короткая программа

Начало – 18.45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала

1. Юма Кагияма (Япония) – 100,64

2. Денис Васильев (Латвия) – 89,76

3. Джейсон Браун (США) – 89,39

4. Шун Сато (Япония) – 87,82

5. Дмитрий Алиев (Россия) – 85,05

6. Киган Мессинг (Канада) – 85,03

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84,47

8. Артур Даниелян (Россия) – 76,81

9. Андрей Мозалев (Россия) – 68,77

10. Ромен Понсар (Франция) – 66,38

11. Габриэле Франгипани (Италия) – 66,33

12. Кевин Аймо (Франция) – 63,98

Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Косторная, Алиев, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон

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