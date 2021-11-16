Глебов в комментариях Sports.ru ответил по поводу автогола: «Зарплаты не гарантируют, что ошибок не будет. Я никого не оправдываю, но все ошибаются»

Полузащитник сборной России Данил Глебов ответил на комментарий пользователя Sports.ru в новости с его цитатой про автогол в игре отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Кто о чем, а футболисты вечно о других профессиях, в которых ЗП в сотни раз меньше, а ответственность даже больше», – написал пользователь Stas Efimov.

«Стас, я не сравниваю никого, не оправдываюсь и не снимаю ответственность. Я лишь сказал, что ошибаются все люди и во всех профессиях: бухгалтеры, банкиры, министры, футболисты, биатлонисты и хоккеисты – все. И да, у многих ответственность выше, я не спорю. И не я определяю, кто сколько должен получать, что правильно, а что – нет.

Но зарплаты футболистов не гарантируют, что ошибок не будет. К сожалению, их нельзя избежать, а только минимизировать, и в этом задача каждого! Но в любом случае мы понимаем, что как всегда лучший ответ – ответ на поле.

Спасибо за теплые слова и не очень)) Реакция и общение важны», – написал игрок .

Глебов об автоголе с Хорватией: «Кудряшов не виноват, ошибка всей команды. Все допускают промахи – слесарь, сантехник, электрик»