Евролига. УНИКС – «Альба», «Зенит» примет «Милан», ЦСКА в гостях сыграет с «Басконией»

В пятницу, 19 ноября, в рамках 11-го раунда Евролиги-2021/22 состоятся семь матчей, включая три с участием российских команд.

Казанский УНИКС принимает немецкую «Альбу», санкт-петербургский «Зенит» – итальянский «Милан».

Московский ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Басконией».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 9-2, Милан Италия – 8-2, Барселона Испания – 8-2, Маккаби Плейтика Израиль – 7-3, Зенит Россия – 7-3, Олимпиакос Греция – 6-4, Виллербан Франция – 6-4, Монако Монако – 5-5, УНИКС Россия – 5-5, ЦСКА Россия – 5-5, Бавария Германия – 5-6, Анадолу Эфес Турция – 4-6, Баскония Испания – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 4-7, Фенербахче Турция – 3-7, Альба Германия – 3-7, Панатинаикос Греция – 2-9, Жальгирис Литва – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Павел Савков – третий в рейтинге европейцев 2002 года. Он переехал в Испанию в 16 лет и тренируется в системе «Басконии»