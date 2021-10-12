Евролига. УНИКС – «Альба», «Зенит» примет «Милан», ЦСКА в гостях сыграет с «Басконией»

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В пятницу, 19 ноября, в рамках 11-го раунда Евролиги-2021/22 состоятся семь матчей, включая три с участием российских команд. 

Казанский УНИКС принимает немецкую «Альбу», санкт-петербургский «Зенит» – итальянский «Милан».

Московский ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Басконией».

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС Россия  –  Альба Германия 65:66 (4 четверть)
Дата проведения
19 ноября, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Браун (18), Хезоня (17), Браун (4), Брэнтли (2), Узинский (2) – старт; Джекири (7), Списсу (3), Кэнан (3), Тимма (3), Зайцев (2), Мэйо (0).
Альба
Сикма (8), Кумадже (8 + 10 подборов), Олинде (7), Эрикссон (7), Ло (2) – старт; Смит (10), да Силва (8), Зусман (6), Лэммерс (4), Блатт (0).

Анадолу Эфес Турция  –  Монако Монако 24:20 (1 четверть)
Дата проведения
19 ноября, 20.15, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Пляйсс (10), Бобуа (7), Брайант (2), Ларкин (1), Синглтон (0).
Монако
Мотеюнас (7), Диалло (2), Анджушич (0), Ли (0), Томас (0).

Зенит Россия  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия
Дата проведения
19 ноября, 20.45, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
19 ноября, 21.45, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
19 ноября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
19 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Барселона Испания
Дата проведения
19 ноября, 23.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 9-2, Милан Италия – 8-2, Барселона Испания – 8-2, Маккаби Плейтика Израиль – 7-3, Зенит Россия – 7-3, Олимпиакос Греция – 6-4, Виллербан Франция – 6-4, Монако Монако – 5-5, УНИКС Россия – 5-5, ЦСКА Россия – 5-5, Бавария Германия – 5-6, Анадолу Эфес Турция – 4-6, Баскония Испания – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 4-7, Фенербахче Турция – 3-7, Альба Германия – 3-7, Панатинаикос Греция – 2-9, Жальгирис Литва – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Павел Савков – третий в рейтинге европейцев 2002 года. Он переехал в Испанию в 16 лет и тренируется в системе «Басконии»

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