Дзюба сделал хет-трик в матче с «Нижним». У него 10 голов в РПЛ, до Агаларова – 1 мяч

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Уфа Нижний Новгород Гамид Агаларов Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (4:1, второй тайм).

На 34-й минуте форвард замкнул прострел от Александра Ерохина, а на 45-й и 59-й минутах отличился после передач от Малкома.

33-летний нападающий довел число голов в этом розыгрыше РПЛ до 10. От форварда «Уфы» Гамида Агаларова, лидирующего в списке бомбардиров РПЛ, Дзюба отстает на один мяч.

Полную статистику россиянина можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенита» с «Нижним Новгородом».

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