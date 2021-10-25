Миранчук интересен «Милану», Массара изучает возможность сделки. Хавбек хочет остаться в Италии

Полузащитник Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в .

Как пишет Il Milanista, «россонери» изучают вариант с выкупом атакующего полузащитника у . Игрок проводит этот сезон в «Милане» на правах аренды.

Бразилец пропустил старт сезона из-за травм, поэтому, чтобы остаться в клубе, ему нужно проявить себя в ноябре и декабре.

«Милан» рассматривает и альтернативные варианты усиления позиции атакующего полузащитника. Один из кандидатов – хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук.

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара изучает возможность осуществления трансфера россиянина. На этой неделе агент игрока встретится с представителями «Аталанты», чтобы обсудить будущее футболиста.

Миранчук хочет остаться в Италии. Интерес к нему также проявляют «Сассуоло» и «Дженоа».

В этом сезоне 26-летний игрок принял участие в 8 матчах «Аталанты» во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Его статистика – здесь.