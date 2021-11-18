🙀 Аделия Петросян первой в истории женского катания прыгнула четверной риттбергер на соревнованиях

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Российская фигуристка Аделия Петросян прыгнула каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа в произвольной программе на Кубке России в Перми.

Также спортсменка исполнила четверной риттбергер (падение), тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц,

За прокат Петросян получила 147,15 балла и заняла второе место на турнире.

Петросян стала первой в истории женского катания, кому удалось исполнить четверной риттбергер на соревнованиях. Однако судьи поставили ей недокрут в четверть оборота.

Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Смотрите прокат Петросян из эфира Первого канала:

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