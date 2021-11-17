Ярослав Ракицкий: «Хотел бы, чтобы российские команды встречались с украинскими, как раньше»

Защитник выразил надежду, что российские и украинские команды снова смогут играть друг против друга.

– Украина и Россия даже теоретически не могут встретиться [в стыковых матчах отбора ЧМ-2022]. На ваш взгляд, УЕФА правильно делает, что разводит российские и украинские команды?

– Я бы наоборот хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.

– Как вы отреагировали на уход из сборной Украины?

– Он же хотел быть тренером клуба. Со сборной добился хорошего результата, да и пошел дальше. Я считаю, что это правильное решение. Теперь он в «Дженоа», команда пока внизу таблицы Серии А, но, думаю, Шевченко наладит все. Для начала главное – не вылететь. А потом можно и побороться за еврокубки.

– В июле вы сказали: «Я всегда ждал вызова, но Шевченко с Андреем Павелко все решили». Шевченко в сборной уже нет. Что-нибудь изменилось?

– Нет, все то же самое. Все в сборные уезжают, а я тут тренируюсь! – сказал украинец.