Геннадий Орлов: «В РПЛ обязательно должна быть еще одна команда из Петербурга. Нас почти 6 млн, болельщиков хватит»

Журналист Геннадий Орлов считает, что в Премьер-лиге должен появиться еще один клуб из Санкт-Петербурга.

«Надо, чтобы чиновники Смольного помогали развитию футбола. От них много зависит, потому что это территории, это площадки.

Стадионы у нас по-прежнему застраиваются все. У нас одно естественное поле сейчас на «Петровском». Сборная приехала – может тренироваться только на стадионе «Петровский». Да, на «Турбостроителе» тоже есть газон, но за ним надо следить. И в Рощино есть, его к чемпионату мира сделали. Надо, чтобы все эти базы сохранялись. За ними всеми следить надо.

В Рощино играет . Они молодцы, хорошо существуют на своем уровне. Я вообще за то, чтобы обязательно из Санкт-Петербурга была еще одна команда в Премьер-лиге. Нас почти 6 миллионов, болельщиков хватит.

Надо создать команду на уровне. Но должны быть преференции от Смольного, от руководства. Помню, как создавали», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».