Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при Франции, Артемьева и Назарычев – 2-е

Сегодня во французском Гренобле на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию пары представили короткие программы.
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев - 2-е.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап
Гран-при Франции (Internationaux de France)
Гренобль, Франция
Пары
Короткая программа
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 77,17
2. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев (Россия) – 73,02
3. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 71,84
4. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 70,15
5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 64,60
6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 55,25
7. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) – 52,26
8. Колин Керивен – Антуан Пьерр (Франция) – 51,93
Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Косторная, Алиев, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон