Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при Франции, Артемьева и Назарычев – 2-е

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Сегодня во французском Гренобле на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию пары представили короткие программы.

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев - 2-е.  

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Гран-при Франции (Internationaux de France)

Гренобль, Франция

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 77,17

2. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев (Россия) – 73,02

3. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 71,84

4. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 70,15

5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 64,60

6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 55,25

7. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) – 52,26

8. Колин Керивен – Антуан Пьерр (Франция) – 51,93

Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Косторная, Алиев, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон

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