Хэмилтон подготовил шлем с радугой для Гран-при Катара

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступит в Катаре в специальном шлеме.
Семикратный чемпион «Формулы-1» разместил на ливрее радугу и надпись «We stand together» («Мы вместе»).
Организация Racing Pride, защищающая права ЛГБТ-сообщества в гонках, поблагодарила Льюиса:
«Аплодируем Льюису Хэмилтону, который добавил радугу на шлем для Гран-при Катара. Это потрясающий и мощный жест солидарности с ЛГБТ-сообществом по всему миру, и мы очень это ценим. Спасибо, Льюис».
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