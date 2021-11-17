Хэмилтон подготовил шлем с радугой для Гран-при Катара

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступит в Катаре в специальном шлеме.

Семикратный чемпион «Формулы-1» разместил на ливрее радугу и надпись «We stand together» («Мы вместе»).

Организация Racing Pride, защищающая права ЛГБТ-сообщества в гонках, поблагодарила Льюиса:

«Аплодируем Льюису Хэмилтону, который добавил радугу на шлем для Гран-при Катара. Это потрясающий и мощный жест солидарности с ЛГБТ-сообществом по всему миру, и мы очень это ценим. Спасибо, Льюис».

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