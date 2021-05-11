Зидан ушел из «Реала», драка молодежек «Ахмата» и «Локо», Бобровский едет в сборную, цирк вокруг Загитовой и Медведевой, сетка «Ролан Гаррос» и другие новости

1. Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала». Пишут, что теперь главная цель «Реала» – Маурисио Почеттино. Что касается Зидана, появилась информация, что он может возглавить сборную Франции после Евро. Кроме того, тренер интересен «Тоттенхэму».

Любопытный факт: Зидан потерял 42 млн евро, трижды уйдя из «Реала» с действующим контрактом.

2. Матч «Ахмата» и «Локомотива» в молодежном первенстве закончился массовой дракой. Все началось с того, что игрок грозненского клуба оказал физическое воздействие на судью.

3. Пеп Гвардиола не уйдет из «Ман Сити», даже если выиграет ЛЧ. Он уже планирует трансферы с клубом. Ранее появилась информация, что Лапорта предложит Гвардиоле вернуться в «Барсу» после финала ЛЧ.

4. А вот Массимилиано Аллегри вернется в «Ювентус». Были сведения, что он мог возглавить «Реал» или «Интер».

5. На чемпионате мира по хоккею Швеция уступила Чехии, США обыграли Латвию, а Швейцария забросила 8 шайб Словакии. Шведы идут последними в группе после 4 туров из 7.

Кстати, вратарь «Флориды» Сергей Бобровский присоединится к сборной России на ЧМ 29 мая.

6. Невероятный кульбит от президента Федерации фигурного катания России Александра Горшкова: сначала он исключил возможность попадания Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной на Олимпиаду-2022 в Пекине, после чего переобулся на 3-й космической скорости и заявил, что его слова переврали, а у спортсменок есть возможность поехать на Олимпиаду. 🤷

7. Состоялась жеребьевка «Ролан Гаррос». Джокович, Надаль и Федерер попали в одну половину сетки, Рублев и Карацев – в одну четверть, Медведев стартует матчем против Бублика.

Кузнецова в 1-м круге сыграет с Азаренко, Кудерметова – с Анисимовой, Александрова – с Винус Уильямс, Кенин – с Остапенко.

8. Кубок Стэнли. «Каролина» выиграла у «Нэшвилла» в овертайме и выиграла серию (4:3 ОТ, 4-2). Во втором раунде «Харрикейнс» предстоит сыграть с «Тампой».

«Торонто» в пятом матче серии с «Монреалем» отыгрался с 0:3, но все же уступил в овертайме (3:4 ОТ, 3-2 в серии).

9. Лионель Месси подпишет контракт с «Барселоной» до 2023 года, утверждает El Confidencial. Он будет зарабатывать меньше.

10. НБА. Плей-офф. «Милуоки» повел 3-0 с «Майами» и другие результаты.

11. «Интер» договорился с Симоне Индзаги о контракте на два года. «Лацио» выпустил достаточно прохладное заявление, подтвердив информацию об уходе Индзаги. Позже президент римлян Клаудио Лотито объяснил, что уже договорился с тренером о новом контракте, но за ночь тот передумал.

12. УЕФА может сделать полуфиналы Лиги чемпионов одноматчевыми и проводить их на неделе с финалом в одном городе. Впрочем, до 2024 года точно ничего не изменится.

13. Защитник «Славии» Ондржей Кудела оспорит 10-матчевый бан за расизм в CAS. Футболист сказать, что хочет «очистить свое имя».

14. «Милан» купил вратаря «Лилля» Меньяна. Контракт – до 2026 года.

15. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Нидерландов в 3-м туре Лиги наций.

16. «Спартак» в квалификации ЛЧ сыграет с «Бенфикой», «Монако», «Селтиком», «Рапидом», «Галатасараем» или «Мидтьюлландом».

17. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский и фигуристка Анна Щербакова стали победителями в рейтинге Forbes «30 до 30». Миранчук был среди номинантов.

18. «Мерседес» снял колесо с болида Боттаса спустя два дня после Гран-при Монако. Гонщик сошел, когда на пит-стопе механики повредили одну из гаек, в результате чего снять колесо оказалось невозможно. Детали истории можно почитать в нашем посте.

Цитаты дня.

Леброн Джеймс: «Джордж Флойд изменил мир. Полностью поддерживаю принятие закона о справедливой полиции в его честь»

Джикия о выборе между сборными России и Грузии: «Некоторые писали: «Продал родину». Были и те, кто поддерживал»

Мэр Риги заявил, что за декор города отвечают его власти: «Это столица свободного государства. У сборной Беларуси нет причин волноваться»

Рюдигер о расизме: «Почему все объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, а тут всегда «все сложно»?

«Ахмат» о драке в Грозном: «Небольшая потасовка, потолкались ребята. Молодые, амбициозные, все хотят победить»

Александр Емельяненко: «Не хотел бы, чтобы мой соперник был геем. ММА более чем мужской вид спорта»

Татьяна Тарасова: «Чего обсуждать участие Медведевой и Загитовой в Играх? Ну выступят они, но проиграют же другим фигуристкам. Им это надо?»

Мэддисон: «Комментатор уровня Черданцева в Америке лутал бы миллион долларов в месяц. Другое дело, что Чердак – лоускильный отстой в данный момент времени»

Станислав Черчесов: «Так, как Заболотный может сыграть в прессинге, ни один нападающий в России не сыграет»