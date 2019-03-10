😱 Глава Федерации фигурного катания России Горшков: «Выступит ли Загитова в Пекине-2022? Нет, нет, нет, точно»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) исключил возможность попадания в состав сборной России на .

Загитова не попала в состав сборной на сезон. Спортсменка взяла паузу в карьере в 2019-м.

«Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся что у нее все будет получаться», – сказал Горшков в ответ на вопрос о том, будет ли Загитова бороться за право выступить на Олимпиаде.

Загитова и Медведева, похоже, завязали с фигурным катанием. Что должно случиться, чтобы они вернулись?