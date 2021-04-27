Лапорта предложит Гвардиоле вернуться в «Барсу» после финала ЛЧ. Менеджер верит, что убедит Пепа

Президент «Барселоны» очень хочет вернуть в клуб , который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».

Как утверждает As, в воскресенье, после финала чемпионов между и «Челси», Лапорта планирует связаться с Гвардиолой, чтобы предложить ему вернуться в «Барселону».

Менеджер не станет контактировать с тренером до этого матча, так как понимает, что сейчас Гвардиола полностью сконцентрирован на подготовке к финалу, и знает, что, если станет отвлекать Пепа, то только навредит делу.

Лапорта уверен, что сможет убедить Гвардиолу вернуться в «Барсу». Цель менеджера – уговорить испанца возглавить команду, начиная с сезона-2022/23. Если ему это удастся, то проведет в клубе еще год, а потом уйдет.

Напомним, что недавно Гвардиола продлил контракт с «Ман Сити» до 2023 года. В его договор с английским клубом включена опция продления сотрудничества еще на сезон.