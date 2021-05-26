Ролан Гаррос. Джокович, Надаль и Федерер попали в одну половину сетки, Рублев и Карацев – в одну четверть, Медведев стартует матчем против Бублика

В Париже прошла жеребьевка «Ролан Гаррос»-2021. Турнир стартует 30 мая.
Вся Большая тройка – Новак Джокович (1), Рафаэль Надаль (3) и Роджер Федерер (8) – попала в верхнюю половину сетки.
Джокович и Федерер оказались в одной четверти. Серб стартует матчем против Тенниса Сандгрена, а швейцарец – против квалифаера.
Во второй четверти Надаль сыграет с Алексеем Попыриным. Вторым топ-сеяным в этой части стал Андрей Рублев (8), которому в первом раунде достался Ян-Леннард Штруфф. В эту же четверть попал Аслан Карацев (24), стартующий матчем против квалифаера. Россияне могут встретиться в четвертом круге.
В третьей четверти посев возглавил Доминик Тим (4). Его первым соперником станет Пабло Андухар. Сюда же попали Александр Зверев (6), который встретится с квалифаером, и Карен Хачанов (23), попавший на Иржи Веселы.
В нижней четверти Даниил Медведев (2) стартует встречей с Александром Бубликом, а Стефанос Циципас (5) поборется с Жереми Шарди.
Полностью сетка здесь.