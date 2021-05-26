Ролан Гаррос. Джокович, Надаль и Федерер попали в одну половину сетки, Рублев и Карацев – в одну четверть, Медведев стартует матчем против Бублика

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Доминик Тим Александр Зверев Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

В Париже прошла жеребьевка «Ролан Гаррос»-2021. Турнир стартует 30 мая.

Вся Большая тройка – Новак Джокович (1), Рафаэль Надаль (3) и Роджер Федерер (8) – попала в верхнюю половину сетки.

Джокович и Федерер оказались в одной четверти. Серб стартует матчем против Тенниса Сандгрена, а швейцарец – против квалифаера.

Во второй четверти Надаль сыграет с Алексеем Попыриным. Вторым топ-сеяным в этой части стал Андрей Рублев (8), которому в первом раунде достался Ян-Леннард Штруфф. В эту же четверть попал Аслан Карацев (24), стартующий матчем против квалифаера. Россияне могут встретиться в четвертом круге.

В третьей четверти посев возглавил Доминик Тим (4). Его первым соперником станет Пабло Андухар. Сюда же попали Александр Зверев (6), который встретится с квалифаером, и Карен Хачанов (23), попавший на Иржи Веселы.

В нижней четверти Даниил Медведев (2) стартует встречей с Александром Бубликом, а Стефанос Циципас (5) поборется с Жереми Шарди.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш инстаграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья