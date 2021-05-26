Ролан Гаррос. Джокович, Надаль и Федерер попали в одну половину сетки, Рублев и Карацев – в одну четверть, Медведев стартует матчем против Бублика

В Париже прошла жеребьевка -2021. Турнир стартует 30 мая.

Вся Большая тройка – (1), (3) и (8) – попала в верхнюю половину сетки.

Джокович и Федерер оказались в одной четверти. Серб стартует матчем против Тенниса Сандгрена, а швейцарец – против квалифаера.

Во второй четверти Надаль сыграет с Алексеем Попыриным. Вторым топ-сеяным в этой части стал Андрей Рублев (8), которому в первом раунде достался Ян-Леннард Штруфф. В эту же четверть попал Аслан Карацев (24), стартующий матчем против квалифаера. Россияне могут встретиться в четвертом круге.

В третьей четверти посев возглавил Доминик Тим (4). Его первым соперником станет Пабло Андухар. Сюда же попали Александр Зверев (6), который встретится с квалифаером, и Карен Хачанов (23), попавший на Иржи Веселы.

В нижней четверти (2) стартует встречей с Александром Бубликом, а Стефанос Циципас (5) поборется с Жереми Шарди.

Полностью сетка здесь.

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