Ролан Гаррос. Кузнецова в 1-м круге сыграет с Азаренко, Кудерметова – с Анисимовой, Александрова – с Винус Уильямс, Кенин – с Остапенко

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Состоялась жеребьевка «Ролан Гаррос»-2021, который начнется 30 мая.

В верхней четверти женской сетки Эшли Барти (1) стартует матчем против Бернарды Перы, а Элина Свитолина (5) встретится с Осиан Бабель.

В эту часть сетки попала Екатерина Александрова (32), которая в первом круге сыграет с Винус Уильямс, и Маргарита Гаспарян, которая сыграет с Энн Ли.

Во второй четверти прошлогодняя чемпионка Ига Швентек (8) встретится с Кайей Юван, а финалистка София Кенин (4) – с чемпионкой-2017 Аленой Остапенко.

Анна Блинкова и Варвара Грачева поборются с квалифаерами.

В третьей четверти Арина Соболенко (3) стартует матчем с квалифаером, а Серена Уильямс (7) – с Ириной Бегу. 

В этой части сетки Светлана Кузнецова сыграет с Викторией Азаренко (15), Анастасия Потапова – с Лейлой Фернандес, Анастасия Павлюченкова – с Кристиной Макхей, а попавшая в сетку по защищенному рейтингу Елена Веснина – с квалифаером.

В нижней четверти Наоми Осака (2) встретится Патрицией Марией Циг, а Бьянка Андрееску (6) – с Тамарой Зиданшек.

Вероника Кудерметова встретится с полуфиналисткой-2019 Амандой Анисимовой, а Дарья Касаткина – с Мисаки Дои.

Полностью сетка здесь.

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