УЕФА может сделать полуфиналы ЛЧ одноматчевыми и проводить их на неделе с финалом в одном городе

УЕФА может изменить формат плей-офф .

Как сообщает The New York Times, серьезным образом рассматривается вариант, при котором в полуфинале вместо двухматчевых противостояний будут одноматчевые. При этом обе игры, а также финал будут проводиться в течение одной недели в одном городе.

Также сами матчи будут дополнены разнообразными развлекательными мероприятиями – например, концертами, играми с участием легендарных футболистов.

Менеджеры УЕФА считают, что финансовые потери от решения сократить число матчей в 1/2 финала будут не так существенны вследствие обширной зрительской аудитории.

Отмечается, что идея внести подобные изменения основывается на успехе формата ЛЧ, использованного в сезоне-2019/20 в разгар пандемии коронавируса. Тогда, начиная с четвертьфинала, в каждом раунде команды проводили лишь по одному матчу вместо двух, и все встречи прошли в Лиссабоне.

При этом никакие изменения не вступят в силу как минимум до 2024 года, когда запланирована реформа Лиги чемпионов