Василевский и Щербакова – победители в рейтинге Forbes «30 до 30». Миранчук был среди номинантов

Российский Forbes представил окончательную версию ежегодного рейтинга «30 до 30».
В рейтинг попали лица, к 30 годам получившие признание в профессиональном сообществе и ставшие известными на всероссийском или даже глобальном уровне.
В категории «Спорт и киберспорт» статуса «победитель» удостоились Анна Щербакова (фигурное катание), Андрей Василевский (хоккей) и Дмитрий Sh1ro Соколов (CS:GO).
Номинантами также были Джами Jame Али (CS:GO), Алексей Миранчук (футбол), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Юлия Ступак (лыжные гонки), Петр Ян (смешанные единоборства), Роберт Шварцман (автогонки), Андрей Рублев (теннис).