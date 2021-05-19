Василевский и Щербакова – победители в рейтинге Forbes «30 до 30». Миранчук был среди номинантов

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Российский Forbes представил окончательную версию ежегодного рейтинга «30 до 30».

В рейтинг попали лица, к 30 годам получившие признание в профессиональном сообществе и ставшие известными на всероссийском или даже глобальном уровне.

В категории «Спорт и киберспорт» статуса «победитель» удостоились Анна Щербакова (фигурное катание), Андрей Василевский (хоккей) и Дмитрий Sh1ro Соколов (CS:GO).

Номинантами также были Джами Jame Али (CS:GO), Алексей Миранчук (футбол), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Юлия Ступак (лыжные гонки), Петр Ян (смешанные единоборства), Роберт Шварцман (автогонки), Андрей Рублев (теннис).

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