Василевский и Щербакова – победители в рейтинге Forbes «30 до 30». Миранчук был среди номинантов

Российский Forbes представил окончательную версию ежегодного рейтинга «30 до 30».

В рейтинг попали лица, к 30 годам получившие признание в профессиональном сообществе и ставшие известными на всероссийском или даже глобальном уровне.

В категории «Спорт и киберспорт» статуса «победитель» удостоились (фигурное катание), (хоккей) и Дмитрий Sh1ro Соколов (CS:GO).

Номинантами также были Джами Jame Али (CS:GO), (футбол), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Юлия Ступак (лыжные гонки), (смешанные единоборства), Роберт Шварцман (автогонки), (теннис).