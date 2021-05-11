«Лацио» об уходе Индзаги: «Уважаем решение тренера и бывшего игрока изменить свои намерения»

подтвердил информацию об уходе с поста главного тренера команды.

«Мы уважаем решение тренера и, прежде всего, игрока, чье имя долгие годы было связано с «Лацио» и успехами команды, изменить свои намерения», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте клуба. Стоит подчеркнуть, что имя специалиста в нем не упоминается.

Симоне Индзаги был футболистом «Лацио» с 1999 по 2010 год, выиграв чемпионат Италии, Кубок (трижды) и Суперкубок Италии, а также Суперкубок УЕФА. Тренируя римскую команду с 2016 по 2021 год, он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии.

Ранее сообщалось, что Индзаги возглавит , подписав контракт на два года.