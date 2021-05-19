Лига наций (жен). Россия уступает Нидерландам после двух сетов, Польша встретится с Турцией и другие матчи

В Римини проходит третий розыгрыш волейбольной Лиги наций среди женских команд. Сегодня сборная России играет с командой Нидерландов.

Женщины

Римини, Италия

3-й тур

Россия – Нидерланды – 0-2 (14:25, 22:25, 11:9, идет третий сет)





Германия – Бельгия – 11:00





Южная Корея – Япония – 14:00





Канада – Доминиканская Республика – 16:00





Китай – Таиланд – 17:00





Польша – Турция – 19:00





Бразилия – США – 20:30





Сербия – Италия – 22:00





Турнирное положение: Япония – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Бразилия – 2-0 (6), США – 2-0 (6), Турция – 2-0 (6), Россия – 2-0 (5), Нидерланды – 1-1 (4), Сербия – 1-1 (4), Китай – 1-1 (3), Корея – 1-1 (3), Германия – 1-1 (2), Италия – 1-1 (2), Бельгия – 0-2 (1), Польша – 0-2 (1), Канада – 0-2 (0), Доминиканская Республика – 0-2 (0), Таиланд – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.