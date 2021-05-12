Гвардиола не уйдет из «Ман Сити», даже если выиграет ЛЧ. Он уже планирует трансферы с клубом

Главный тренер «Манчестер Сити» не намерен уходить в другой клуб этим летом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, испанский специалист не намерен покидать «Ман Сити». Он останется в клубе, даже если в субботу команда выиграет Лигу чемпионов.

Гвардиола вместе с руководством уже занимается планированием трансферной кампании к следующему сезону.

Ранее появилась информация о том, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта свяжется с Гвардиолой после финала чемпионов и предложит ему вернуться в каталонский клуб.

Напомним, что недавно Гвардиола продлил контракт с «Ман Сити» до 2023 года. В его договор с английским клубом включена опция продления сотрудничества еще на сезон.