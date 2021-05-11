Почеттино – главная цель «Реала» после ухода Зидана (Goal)

Главный тренер «ПСЖ» привлек интерес «Реала».

Мадридский клуб сделал 49-летнего аргентинца главной целью после ухода , информирует Goal.

«Реал» думал о назначении , однако «Ювентус» опередил «сливочных».

В шорт-листе королевского клуба также есть бывший тренер «Интера» и экс-форвард , но именно Почеттино возглавляет список.

Маурисио ранее изъявлял желание поработать в «Реале», и в этом смысле ничего не изменилось, однако убедить «Пари Сен-Жермен» будет непросто. У тренера действующий контракт, и за его разрыв придется выплатить компенсацию парижанам.

Представители «Реала» встретятся с людьми из , чтобы обсудить этот вопрос. В Мадриде понимают, что не только им интересен Почеттино. О его назначении думает и «Тоттенхэм».

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