Леброн Джеймс: «Джордж Флойд изменил мир. Полностью поддерживаю принятие закона о справедливой полиции в его честь»

Форвард высказался в поддержку принятия Закона Джорджа Флойда о справедливости в сфере полицейской деятельности в США.

Джеймс также отметил важную роль, которую сыграл Флойд в борьбе за социальную справедливость. 25 мая прошла первая годовщина с момента гибели афроамериканца в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе.

«Я полностью поддерживаю Законопроект имени Джорджа Флойда. Это изменило бы то, как работает полиция и то, как оценивают эту работу. Закон привнес бы в эту сферу гораздо больше ответственности. Это сделает наши сообщества и нашу великую нацию только лучше.

Джордж Флойд изменил мир. Печально, что его семье приходится горевать и задавать вопросы, почему так произошло. Но он в буквальном смысле изменил мир, эта история породила множество дискуссий и обсуждений, это продолжается даже сейчас, спустя год», – заявил 36-летний баскетболист.

Закон имени Джорджа Флойда о «справедливой полиции» подразумевает запрет удушающих захватов и устанавливает определенные правила при создании национальных стандартов полицейской деятельности в попытке усилить подотчетность.

Закон был принят в Палате представителей США в марте при поддержке обеих партий. В настоящее время он находится на рассмотрении в Сенате.

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