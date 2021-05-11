Зидан потерял 42 млн евро, трижды уйдя из «Реала» с действующим контрактом (La Razón)

сегодня покинул пост главного тренера «Реала».

48-летний француз ушел по собственной инициативе, имея действующий контракт.

Он поступил так уже в третий раз за карьеру – сперва как игрок, потом как тренер, – потеряв 42 миллиона в «Реале».

В апреле 2006 года Зидан объявил, что завершит карьеру, несмотря на то, что у него еще оставался год по контракту, за который он получил бы 6 миллионов евро.

31 мая 2018 года, выиграв в качестве тренера «Реала» третью Лигу чемпионов подряд, Зинедин заявил об уходе со своего поста, отказавшись от 24 млн евро по рассчитанному еще на два года соглашению.

Сейчас он ушел из клуба за год до истечения срока контракта, по которому получил бы еще 12 млн.

Ужасный месяц «Реала»: вылетели из ЛЧ, упустили титул Ла Лиги, воюют с УЕФА, а теперь остались без Зидана