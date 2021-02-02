НБА. Плей-офф. «Лейкерс» примут «Финикс», «Майами» встретится с «Милуоки», «Портленд» – с «Денвером»

В четверг, 27 мая, в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут 3 матча.

В первой встрече дня финалист прошлого сезона Джимми Батлера попробует сократить отставание в серии с Янниса Адетокумбо (0-2).

Далее действующие чемпионы «Лейкерс» Леброна Джеймса примут в Лос-Анджелесе «Финикс» Пола и Букера, счет в серии пока равный (1-1). Дэмиана Лилларда на своей площадке постарается выйти вперед в противостоянии с Николы Йокича (1-1).

НБА

Первый раунд

Третьи матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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