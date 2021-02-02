Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. Плей-офф. «Лейкерс» примут «Финикс», «Майами» встретится с «Милуоки», «Портленд» – с «Денвером»

    Теги результаты Денвер Лейкерс Майами Милуоки Финикс Портленд НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В четверг, 27 мая, в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут 3 матча.

    В первой встрече дня финалист прошлого сезона «Майами» Джимми Батлера попробует сократить отставание в серии с «Милуоки» Янниса Адетокумбо (0-2).

    Далее действующие чемпионы «Лейкерс» Леброна Джеймса примут в Лос-Анджелесе «Финикс» Пола и Букера, счет в серии пока равный (1-1). «Портленд» Дэмиана Лилларда на своей площадке постарается выйти вперед в противостоянии с «Денвером» Николы Йокича (1-1).

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Третьи матчи

    Майами – Милуоки
    Дата проведения
    28 мая, 02.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Финикс
    Дата проведения
    28 мая, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Денвер
    Дата проведения
    28 мая, 05.30, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Лейкерс» начали плей-офф с поражения. Леброн красиво страдал, Дэвис забыл, как играть в плей-офф, а учил чемпионов юный Девин Букер из «Санз»

    Первый матч плей-офф НБА – прекрасная тошниловка. «Хит» диктовали «Бакс» свою игру, но утонули за 0,5 до конца овертайма

    «Юта» играет не только ради титула: за каждую победу в сезоне клуб дарит стипендию в университете. Красивая история о благотворительности в НБА

    Поход в стрип-клуб – главный ритуал для игроков НБА. За отказ посещать его могут даже оштрафовать!

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья