Рюдигер о расизме: «Почему все объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, а тут всегда «все сложно»?

Защитник «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о расизме.
«Меня называли «ниггером», кричали: «Иди на хрен, ешь банан». Каждый раз, когда я касался мяча, они издавали обезьяньи звуки.
Это были не просто несколько человек, а большой сектор фанатов «Лацио» на римском дерби в 2017 году (Антонио играл за «Рому» – прим. Sports.ru).
Это был не первый случай оскорбления меня на расовой почве, но самый худший. Там была настоящая ненависть. Это понимаешь, когда видишь их глаза.
Тогда я не отреагировал, не ушел с поля, я не хотел давать им такую власть. Но внутри, каким бы ты ни был игроком, если ты человек, в тебе бьется сердце, это навсегда остается с тобой.
Когда случается что-то подобное, как реагирует футбольный мир? Люди говорят: «Ах, это так ужасно». Игроки и клубы постят в инстаграме короткие послания: «Нет расизму». Все ведут себя так, словно это была пара идиотов.
Ведется расследование, но ничего не происходит. Время от времени проводятся большие социальные кампании в медиа. И все чувствуют себя прекрасно, потом все возвращается в привычное русло. И ничего никогда на самом деле не меняется.
Скажите мне, почему пресса, фанаты и футболисты объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, но когда случается очевидное оскорбление на расовой почве на стадионе или в соцсетях, всегда «все сложно»?
Может, потому что дело не просто в нескольких идиотах на трибунах? Может, потому что все гораздо глубже?» – написал Рюдигер в колонке для The Players’ Tribune.