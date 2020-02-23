Рюдигер о расизме: «Почему все объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, а тут всегда «все сложно»?

Защитник и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о расизме.

«Меня называли «ниггером», кричали: «Иди на хрен, ешь банан». Каждый раз, когда я касался мяча, они издавали обезьяньи звуки.

Это были не просто несколько человек, а большой сектор фанатов на римском дерби в 2017 году (Антонио играл за «Рому» – прим. Sports.ru).

Это был не первый случай оскорбления меня на расовой почве, но самый худший. Там была настоящая ненависть. Это понимаешь, когда видишь их глаза.

Тогда я не отреагировал, не ушел с поля, я не хотел давать им такую власть. Но внутри, каким бы ты ни был игроком, если ты человек, в тебе бьется сердце, это навсегда остается с тобой.

Когда случается что-то подобное, как реагирует футбольный мир? Люди говорят: «Ах, это так ужасно». Игроки и клубы постят в инстаграме короткие послания: «Нет расизму». Все ведут себя так, словно это была пара идиотов.

Ведется расследование, но ничего не происходит. Время от времени проводятся большие социальные кампании в медиа. И все чувствуют себя прекрасно, потом все возвращается в привычное русло. И ничего никогда на самом деле не меняется.

Скажите мне, почему пресса, фанаты и футболисты объединились, чтобы остановить за 48 часов, но когда случается очевидное оскорбление на расовой почве на стадионе или в соцсетях, всегда «все сложно»?

Может, потому что дело не просто в нескольких идиотах на трибунах? Может, потому что все гораздо глубже?» – написал Рюдигер в колонке для The Players’ Tribune.