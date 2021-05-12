Аллегри вернется в «Ювентус». Он мог возглавить «Реал» или «Интер»

Теги Интер Андреа Пирло Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Массимилиано Аллегри Футбол

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вернется в клуб.

53-летний специалист сменит Андреа Пирло и подпишет контракт на 3-4 года, объявить об этом должны сегодня вечером или завтра утром.

Аллегри был одним из главных кандидатов на пост тренера «Реала» и «Интера». Антонио Конте уже покинул миланцев, Зинедин Зидан готов уйти из королевского клуба.

Массимилиано уже тренировал «Ювентус» (2014-2019), выиграв с командой 11 трофеев, включая 5 чемпионских титулов. Он дважды выводил туринцев в финал Лиги чемпионов, где уступал «Барселоне» и «Реалу».

«Ювентус» все-таки в ЛЧ, у «Милана» серебро, «Аталанта» третья, а Жозе сыграет в Лиге конференций! Так финишировала Серия А

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья