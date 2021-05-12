Аллегри вернется в «Ювентус». Он мог возглавить «Реал» или «Интер»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вернется в клуб.
53-летний специалист сменит Андреа Пирло и подпишет контракт на 3-4 года, объявить об этом должны сегодня вечером или завтра утром.
Аллегри был одним из главных кандидатов на пост тренера «Реала» и «Интера». Антонио Конте уже покинул миланцев, Зинедин Зидан готов уйти из королевского клуба.
Массимилиано уже тренировал «Ювентус» (2014-2019), выиграв с командой 11 трофеев, включая 5 чемпионских титулов. Он дважды выводил туринцев в финал Лиги чемпионов, где уступал «Барселоне» и «Реалу».
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