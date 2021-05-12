Аллегри вернется в «Ювентус». Он мог возглавить «Реал» или «Интер»

Бывший главный тренер «Ювентуса» вернется в клуб.

53-летний специалист сменит и подпишет контракт на 3-4 года, объявить об этом должны сегодня вечером или завтра утром.

Аллегри был одним из главных кандидатов на пост тренера и . Антонио Конте уже покинул миланцев, Зинедин Зидан готов уйти из королевского клуба.

Массимилиано уже тренировал «Ювентус» (2014-2019), выиграв с командой 11 трофеев, включая 5 чемпионских титулов. Он дважды выводил туринцев в финал Лиги чемпионов, где уступал «Барселоне» и «Реалу».

«Ювентус» все-таки в ЛЧ, у «Милана» серебро, «Аталанта» третья, а Жозе сыграет в Лиге конференций! Так финишировала Серия А