Александр Горшков: «Мои слова о Загитовой и Медведевой переврали. У них есть все возможности, чтобы выступить в Пекине-2022»

Теги сборная России ФФКР Александр Горшков Пекин-2022 женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что его слова о неучастии Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде-2022 в Пекине переврали журналисты.

Ранее Горшков сообщил, что Загитова «точно» не будет отбираться в Пекин, а позже дополнил, что и Медведева на Олимпиаду не поедет.

«Мои слова переврали, возможно, умышленно.

И у Алины Загитовой, и у Евгении Медведевой есть все возможности для того, чтобы тренироваться, соревноваться и завоевать право выступить на Олимпиаде в составе сборной России.

И Алина, и Женя имеют все возможности, если будут тренироваться, готовиться и выступать, завоюют право поехать, то мы увидим их на Олимпиаде. А то, что пишут все, это бред», – рассказал Горшков.

Загитова и Медведева, похоже, завязали с фигурным катанием. Что должно случиться, чтобы они вернулись?

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