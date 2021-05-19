Мэр Риги заявил, что за декор города отвечают его власти: «Это столица свободного государства. У сборной Беларуси нет причин волноваться»

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Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что игрокам сборной Беларуси ничто не угрожает во время проведения чемпионата мира.

Ранее глава города и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг соседней страны в центре столицы на бело-красно-белый, используемый противниками президента Александра Лукашенко. Депутат Сейма Айгарс Бикше выступил с предложением задержать хоккеистов сборной Беларуси, находящихся в Риге, с целью последующего обмена на политзаключенных.

«У белорусской команды нет никаких причин волноваться. Это столица свободного государства, где каждый, включая любого спортсмена, может чувствовать себя [комфортно]. Я приветствую все шестнадцать команд здесь», – поделился мыслями мэр Риги в эфире передачи «900 секунд» на TV3.

Комментируя ситуацию с флагами, Стакис отметил, что только власти Риги отвечают за украшение городской среды. По мнению политика, чемпионат мира по хоккею протекает без организационных проблем.

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