Кудела оспорит 10-матчевый бан за расизм в CAS: «Я хочу очистить свое имя»

Защитник «Славии» Ондржей Кудела обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью оспорить решение о дисквалификации за расизм в адрес игрока «Рейнджерс» Глена Камара.
Вчера УЕФА отклонил апелляцию 34-летнего чеха на дисквалификацию на 10 матчей под эгидой УЕФА.
«Мне жаль, что я пропущу Евро, но я хочу очистить свое имя, поэтому мы продолжим борьбу.
Я благодарю семью, «Славию», фанатов и общественность за их огромную поддержку, я очень ценю это.
Понимаю, что было ошибкой вообще пойти к Глену Камара и говорить ему что-то. Были эмоции, и, к сожалению, я не могу сейчас вернуть все назад. Мне очень жаль», – цитирует Куделу юридическая фирма Urban & Hejduk.
Ондржей пропустит Евро-2020, хотя в сборной Чехии держали для него место в заявке в расчете на положительный исход дела.
Кудела якобы оскорбил Камара во время матча 1/8 финала Лиги Европы. Камара утверждал, что чех назвал его «гребаной обезьяной». Кудела и представители «Славии» отрицали это.
Юридическая фирма, представлявшая интересы Куделы, сообщала, что по итогам расследования не было обнаружено убедительных доказательств факта расистских оскорблений.