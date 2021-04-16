Кудела оспорит 10-матчевый бан за расизм в CAS: «Я хочу очистить свое имя»

Защитник «Славии» обратится в Спортивный арбитражный суд ( ) с целью оспорить решение о дисквалификации за расизм в адрес игрока «Рейнджерс» .

Вчера УЕФА отклонил апелляцию 34-летнего чеха на дисквалификацию на 10 матчей под эгидой УЕФА.

«Мне жаль, что я пропущу Евро, но я хочу очистить свое имя, поэтому мы продолжим борьбу.

Я благодарю семью, «Славию», фанатов и общественность за их огромную поддержку, я очень ценю это.

Понимаю, что было ошибкой вообще пойти к Глену Камара и говорить ему что-то. Были эмоции, и, к сожалению, я не могу сейчас вернуть все назад. Мне очень жаль», – цитирует Куделу юридическая фирма Urban & Hejduk.

Ондржей пропустит , хотя в сборной Чехии держали для него место в заявке в расчете на положительный исход дела.

Кудела якобы оскорбил Камара во время матча 1/8 финала . Камара утверждал, что чех назвал его «гребаной обезьяной». Кудела и представители отрицали это.

Юридическая фирма, представлявшая интересы Куделы, сообщала, что по итогам расследования не было обнаружено убедительных доказательств факта расистских оскорблений.