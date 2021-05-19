Бобровский присоединится к сборной России на ЧМ

Вратарь «Флориды» присоединится к сборной России и может сыграть на чемпионате мира, сообщает «Чемпионат».

32-летний голкипер прилетит в Ригу 29 мая.

Напомним, если игрок приезжает в сборную после 16 мая, то должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После трехдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам.

Затем в течение трех дней они будет ежедневно сдавать на тесты на коронавирус. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня: 3 июня пройдут матчи 1/4 финала, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня играми за золотые и бронзовые медали.

Напомним, «Флорида» в первом раунде Кубка Стэнли проиграла «Тампе» (2-4).

