Зидан может возглавить сборную Франции после Евро. Тренер интересен «Тоттенхэму»

покинул пост главного тренера «Реала».

Как сообщает The Telegraph, француз будет ждать возможности возглавить сборную после чемпионата Европы. В настоящий момент команду тренирует .

Отмечается, что попробует связаться с Зиданом или его окружением с целью выяснить, какие у тренера планы и не готов ли он поработать в лондонском клубе.

Но более реалистичным вариантом «шпоры» считают приглашение . Сообщалось, что итальянцу предложена зарплата в 20 миллионов евро в год.

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