Зидан может возглавить сборную Франции после Евро. Тренер интересен «Тоттенхэму»

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала».
Как сообщает The Telegraph, француз будет ждать возможности возглавить сборную Франции после чемпионата Европы. В настоящий момент команду тренирует Дидье Дешам.
Отмечается, что «Тоттенхэм» попробует связаться с Зиданом или его окружением с целью выяснить, какие у тренера планы и не готов ли он поработать в лондонском клубе.
Но более реалистичным вариантом «шпоры» считают приглашение Антонио Конте. Сообщалось, что итальянцу предложена зарплата в 20 миллионов евро в год.
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