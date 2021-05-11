Зидан может возглавить сборную Франции после Евро. Тренер интересен «Тоттенхэму»

Теги Дидье Дешам премьер-лига Англия Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Тоттенхэм Зинедин Зидан Антонио Конте Евро-2020 Футбол

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала».

Как сообщает The Telegraph, француз будет ждать возможности возглавить сборную Франции после чемпионата Европы. В настоящий момент команду тренирует Дидье Дешам.

Отмечается, что «Тоттенхэм» попробует связаться с Зиданом или его окружением с целью выяснить, какие у тренера планы и не готов ли он поработать в лондонском клубе.

Но более реалистичным вариантом «шпоры» считают приглашение Антонио Конте. Сообщалось, что итальянцу предложена зарплата в 20 миллионов евро в год.

«Мистер, было приятно выигрывать вместе с вами». Звезды «Реала» прощаются с Зиданом: тотальное уважение и благодарность

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья