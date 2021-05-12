Месси подпишет контракт с «Барселоной» до 2023 года. Он будет зарабатывать меньше

Нападающий Лионель Месси останется в «Барселоне».

Как пишет El Confidencial, аргентинец уже договорился с президентом «Барсы» о том, что подпишет контракт сроком до 2023 года.

В течение нескольких последних дней Лапорта и , отец и агент форварда, вели переговоры и достигли договоренности по новому контракту футболиста. Обе стороны хотят заключить новое соглашение как можно скорее.

Как сообщается, пока неизвестно, сколько Месси будет зарабатывать в «Барсе» по новому договору. Размер его зарплаты будет зависеть от результатов аудита. Однако уже сейчас очевидно, что аргентинец пойдет на понижение зарплаты.

В минувшем сезоне 33-летний форвард вновь стал лучшим бомбардиром , забив 30 голов в 35 матчах турнира.

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.