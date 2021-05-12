Месси подпишет контракт с «Барселоной» до 2023 года. Он будет зарабатывать меньше

Нападающий Лионель Месси останется в «Барселоне».
Как пишет El Confidencial, аргентинец уже договорился с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой о том, что подпишет контракт сроком до 2023 года.
В течение нескольких последних дней Лапорта и Хорхе Месси, отец и агент форварда, вели переговоры и достигли договоренности по новому контракту футболиста. Обе стороны хотят заключить новое соглашение как можно скорее.
Как сообщается, пока неизвестно, сколько Месси будет зарабатывать в «Барсе» по новому договору. Размер его зарплаты будет зависеть от результатов аудита. Однако уже сейчас очевидно, что аргентинец пойдет на понижение зарплаты.
В минувшем сезоне 33-летний форвард вновь стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 30 голов в 35 матчах турнира.
С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.