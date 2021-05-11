Станислав Черчесов: «Так, как Заболотный может сыграть в прессинге, ни один нападающий в России не сыграет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о форвардах команды.

«Говорят, у нас одинаковые нападающие – но для нас они разные, выполняют разные функции. У каждого своя задача, игры складываются по-разному, и на каждую ситуацию должен быть ответ. А конкуренция – нормальное явление. А так, Соболева мы сегодня не увидели – одной конкуренции, значит, меньше.

Игроки разные и по характеру, и по функциям. Только габаритами плюс-минус одинаковы. Соболев подвижнее Дзюбы, головой хорошо играет, и они играли вдвоем и дополняли друг друга.

А отрабатывает и в прессинге, и в обороне, со Словенией вышел и закрыл опорную зону. Так, как Заболотный может сыграть в прессинге, не сыграет ни один нападающий в России», – сказал Черчесов.

Черчесов о состоянии игроков: «Первые день-два мне никто не нравится. Приезжают в команду, радуются, не до конца концентрируются»