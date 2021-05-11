«Спартак» в квалификации ЛЧ сыграет с «Бенфикой», «Монако», «Селтиком», «Рапидом», «Галатасараем» или «Мидтьюлландом»

Определились команды, которые могут попасться «Спартаку» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Московский клуб встретится с одной из следующих команд: , , , венский , или .

«Спартак» будет несеяной командой, а «Бенфика» и «Монако» попадут в число сеяных в третьем квалификационном раунде. «Селтик» начнет выступление со второго раунда квалификации также в качестве сеяной команды. Соперником шотландского клуба на этом этапе могут стать «Рапид», «Галатасарай» или «Мидтьюлланд».

Соперник определится в результате жеребьевки 19 июля.

Первый матч третьего квалификационного раунда состоится 3 или 4 августа, ответная встреча пройдет 10 августа.

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