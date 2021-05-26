Татьяна Тарасова: «Чего обсуждать участие Медведевой и Загитовой в Играх? Ну выступят они, но проиграют же другим фигуристкам. Им это надо?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова о том, что и не выступят на Олимпиаде-2022.

«Чего обсуждать участие Медведевой и Загитовой в Играх? Других девочек не хватает разве?

Ну выступят Евгения и Алина на соревнованиях, но проиграют же другим фигуристкам. А им это надо? Сейчас они участвуют в роскошных шоу, имеют большой успех, пользуются своим завоеванным званием чемпионов.

Это ведь логичное продолжение жизни и их огромной карьеры. Попробуйте с четырех лет до двадцати пахать, как лошадь. Задыхаясь и умываясь соплями.

К 20 годам наши девочки уже по 16 лет отработали. Разве это мало? Уму непостижимо, какой это труд!» – сказала Тарасова.

Загитова и Медведева, похоже, завязали с фигурным катанием. Что должно случиться, чтобы они вернулись?