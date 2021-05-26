Татьяна Тарасова: «Чего обсуждать участие Медведевой и Загитовой в Играх? Ну выступят они, но проиграют же другим фигуристкам. Им это надо?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова о том, что Алина Загитова и Евгения Медведева не выступят на Олимпиаде-2022.

«Чего обсуждать участие Медведевой и Загитовой в Играх? Других девочек не хватает разве?

Ну выступят Евгения и Алина на соревнованиях, но проиграют же другим фигуристкам. А им это надо? Сейчас они участвуют в роскошных шоу, имеют большой успех, пользуются своим завоеванным званием чемпионов.

Это ведь логичное продолжение жизни и их огромной карьеры. Попробуйте с четырех лет до двадцати пахать, как лошадь. Задыхаясь и умываясь соплями.

К 20 годам наши девочки уже по 16 лет отработали. Разве это мало? Уму непостижимо, какой это труд!» – сказала Тарасова. 

Загитова и Медведева, похоже, завязали с фигурным катанием. Что должно случиться, чтобы они вернулись?

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